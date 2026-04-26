بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300 طرد غذائي

وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات من عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وبالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء في القطاع.
فيما أكد منسق عمليات الإغاثة لعملية "الفارس الشهم 3"، حمود سعيد العفاري أن وصول طائرة المساعدات الجديدة يأتي تزامناً مع انطلاق فعالية العرس الجماعي "ثوب الفرح 2"، والتي تهدف إلى الاحتفاء بأكثر من 300 عريس من أبناء قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، أوضح العفاري أن هذه الرحلة الإغاثية تأتي ضمن مبادرة "جسر حميد الجوي"، التي انطلقت بتوجيهات مباشرة من عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي. وتستهدف المبادرة تخفيف وطأة المعاناة اليومية عن كاهل آلاف العائلات الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة، بما يجسد التزام الإمارات الراسخ بتقديم شتى سبل الدعم الإنساني والاحتياجات الضرورية لسكان القطاع.
أشار العفاري إلى استمرارية عملية "الفارس الشهم 3" في تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات الإنسانية، وفي مقدمتها الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى الميداني والمستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش المصرية؛ حيث تبلغ طاقتهما الاستيعابية 100 سرير، تحت إشراف طواقم طبية متخصصة في الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، والعناية المركزة.
وعلى صعيد الحلول المستدامة لمواجهة أزمة الشح المائي، لفت العفاري إلى الدور المحوري لـ 6 محطات لتحلية المياه، والتي تعمل بانتظام على ضخ المياه الصالحة للشرب يومياً للأشقاء في قطاع غزة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل التحديات القائمة.
وأوضح أن الشحنة المرسلة على متن الطائرة تضم 3300 طرد من المواد الغذائية، مخصصة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الكمية تأتي ضمن إجمالي 1000 طن تعتزم الهيئة إرسالها عبر "جسر حميد الجوي"، وبالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3".
وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعمها الإنساني المتواصل ومواقفها الثابتة تجاه الأشقاء، مؤكداً أن الإمارات ستظل في طليعة الدول المبادِرة إلى تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم..
من جانبه، قال مدير إدارة دعم الحياة المجتمعية في مؤسسة الاتحاد الخيرية أحمد عبدالله بن مالك ، أن مساهمة المؤسسة في هذه المبادرة تأتي ترجمةً لرؤية وتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، في سبيل تعزيز الجهود الإنسانية التي تعكس نهج الإمارات الأصيل في مساندة الأشقاء بقطاع غزة، وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأوضح بن مالك أن المؤسسة تمضي قدماً في برامجها الإغاثية عبر التركيز على ملف الدعم الغذائي، كأولوية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المتضررين، وترسيخ قيم التكافل والتراحم الإنساني التي تتبناها الإمارات في رسالتها العالمية.
