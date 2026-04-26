بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300 طرد غذائي

الوكيل الإخباري- توجّهت طائرة إغاثة يوم الجمعة من مطار الشارقة الدولي تحمل أكثر من 100 طن من المواد الغذائية والمساعدات الأساسية إلى قطاع غزة، وذلك ضمن حملة الإغاثة التابعة لمبادرة "جسر حميد الجوي".

وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات من عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وبالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء في القطاع.



فيما أكد منسق عمليات الإغاثة لعملية "الفارس الشهم 3"، حمود سعيد العفاري أن وصول طائرة المساعدات الجديدة يأتي تزامناً مع انطلاق فعالية العرس الجماعي "ثوب الفرح 2"، والتي تهدف إلى الاحتفاء بأكثر من 300 عريس من أبناء قطاع غزة.



وفي السياق ذاته، أوضح العفاري أن هذه الرحلة الإغاثية تأتي ضمن مبادرة "جسر حميد الجوي"، التي انطلقت بتوجيهات مباشرة من عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي. وتستهدف المبادرة تخفيف وطأة المعاناة اليومية عن كاهل آلاف العائلات الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة، بما يجسد التزام الإمارات الراسخ بتقديم شتى سبل الدعم الإنساني والاحتياجات الضرورية لسكان القطاع.



أشار العفاري إلى استمرارية عملية "الفارس الشهم 3" في تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات الإنسانية، وفي مقدمتها الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى الميداني والمستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش المصرية؛ حيث تبلغ طاقتهما الاستيعابية 100 سرير، تحت إشراف طواقم طبية متخصصة في الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، والعناية المركزة.



وعلى صعيد الحلول المستدامة لمواجهة أزمة الشح المائي، لفت العفاري إلى الدور المحوري لـ 6 محطات لتحلية المياه، والتي تعمل بانتظام على ضخ المياه الصالحة للشرب يومياً للأشقاء في قطاع غزة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل التحديات القائمة.

من جانبه، أكد مدير إدارة دعم وتنمية المجتمعات في هيئة الأعمال الخيرية العالمية حسن العبيدلي ،أن الهيئة تحرص على المشاركة المستمرة في المبادرات الإنسانية التي أطلقها عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، لإغاثة ودعم أهالي قطاع غزة، إلى جانب الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في إمارة عجمان، وذلك من خلال جسر جوي وشحن بحري متواصل لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة، ودعم الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني في القطاع.



وأوضح أن الشحنة المرسلة على متن الطائرة تضم 3300 طرد من المواد الغذائية، مخصصة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الكمية تأتي ضمن إجمالي 1000 طن تعتزم الهيئة إرسالها عبر "جسر حميد الجوي"، وبالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3".

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعمها الإنساني المتواصل ومواقفها الثابتة تجاه الأشقاء، مؤكداً أن الإمارات ستظل في طليعة الدول المبادِرة إلى تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم..



من جانبه، قال مدير إدارة دعم الحياة المجتمعية في مؤسسة الاتحاد الخيرية أحمد عبدالله بن مالك ، أن مساهمة المؤسسة في هذه المبادرة تأتي ترجمةً لرؤية وتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، في سبيل تعزيز الجهود الإنسانية التي تعكس نهج الإمارات الأصيل في مساندة الأشقاء بقطاع غزة، وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.