بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. بصمات إماراتية إنسانية متواصلة في غزة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور حمدان مسلم المزروعي أنّ دولة الإمارات تواصل جهودها الإنسانية في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى للأزمة عبر عملية "الفارس الشهم3"، مقدمة نموذجاً فعالاً للاستجابة العاجلة والمستدامة، انطلاقاً من التزامها الراسخ في الوقوف مع الاشقاء الفلسطينيين، والتخفيف من معاناتهم.

اضافة اعلان



وبين المزورعي خلال حديثه مع شبكة معاً الإعلامية في فلسطين، أنّ جهود الإمارات مستمرة منذ بداية الأزمة حتى اللحظة رغم الصعوبات اللوجستية، حيث قدمت دعمًا متنوعًا لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمياه والرعاية الصحية والإيواء، ضمن منظومة متكاملة لضمان وصول المساعدات بسرعة وكفاءة عبر البر والبحر والجو منذ نوفمبر 2023.



كما أشار المزورعي إلى الدور المحوري لوكالة الإمارات للمساعدات الدولية في تنسيب وتوجيه الدعم الإنساني إلى قطاع غزة، من خلال آلية متكاملة تعمل على تحديد الاحتياجات الأساسية للسكان أولا ثم توجيه هذه المساعدات، لضمان توزيع الإمدادات الغذائية والطبية والإيوائية بآلية فعالة.



و من خلال عملية " الفارس الشهم 3" أرسلت الإمارات أكثر من مئة ألف طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة بكلفة 3 مليار دولار تقريبية، تشكل 44% من إجمالي المساعدات الدولية إلى غزة، موزعة عبر 718 رحلة جوية، 10 آلاف شاحنة، و21 سفينة، إضافة إلى 81 عملية إنزال جوي لتوصيل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإيوائية، بما يسهم في دعم استقرار غزة.



وأشار المزروعي إلى وجود اهتمام متزايد بالمشاريع المستدامة في القطاعات الحيوية، وذلك بهدف دعم المجتمع الغزي على المدى الطويل وعدم الاقتصار على الاستجابة الطارئة. فأشار أن الدعم في قطاع الأمن الغذائي لم يقتصر على توزيع المواد الغذائية فحسب، بل شمل تشغيل المخابز والمطابخ الميدانية لإنتاج الخبز بالإضافى ألى توزيع الوجبات اليومية.



أما في قطاع البناء والمياه، فقد تم إنشاء وتشغيل محطات لتحلية المياه، بالإضافة إلى حفر وصيانة الآبار وإصلاح شبكات المياه المتضررة، وتوزيع المياه الصالحة للشرب، باعتبارها عنصراً أساسياً للحياة والصحة العامة.



وفي المجال الصحي، ساهمت الإمارات في تشغيل مستشفى ميداني، وتوفير مستشفى عائم في العريش لتقديم الرعاية الطبية المستمرة، إلى جانب تنفيذ برامج علاج وتأهيل المصابين، ومبادرات الدعم النفسي، وحملات رعاية الأطفال المصابين، بما يعزز قدرتهم على الحركة والانخراط الكامل في المجتمع.