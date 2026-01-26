الإثنين 2026-01-26 11:04 م

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. تدخلات شاملة ومتواصلة لمؤازرة أهل غزة

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. تدخلات شاملة ومتواصلة لمؤازرة أهل غزة
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. تدخلات شاملة ومتواصلة لمؤازرة أهل غزة
 
الإثنين، 26-01-2026 10:20 م

الوكيل الإخباري-   تمضي عملية "الفارس الشهم 3" في جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم سكان قطاع غزة، حيث عكست حصيلة الأسبوع الـ115 حجم التدخلات الإغاثية الشاملة والمتنوعة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

اضافة اعلان


وخلال الأسبوع، استقبلت العملية خمسة وفود وشخصيات اعتبارية، اطّلعت على سير العمل الإنساني، وأعربت عن إشادتها بالدور الإغاثي البارز الذي تؤديه الفرق الميدانية.


وفي الجانب الصحي، قدّم مركز الإمارات الطبي خدمات العلاج والرعاية الطبية لـ2047 مريضاً، في إطار دعم المنظومة الصحية والتخفيف عن الضغط على المستشفيات، و قامت عملية "الفارس الشهم 3" بتسليم سيارة إسعاف للهيئة الطبية الدولية، بهدف تسهيل وصول المرضى إلى العلاج الطارئ.


وفي مجال الأمن الغذائي، واصل 35 مطبخاً شعبياً إنتاج نحو 19,600 وجبة طعام يومياً، يستفيد منها قرابة 98 ألف غزي، إلى جانب تشغيل 7 مخابز تنتج 7,000 ربطة خبز يومياً يستفيد منها 35 ألف غزي.
كما تم توزيع 41,664 طرداً إغاثياً متنوعاً، وتنفيذ 7,795 تدخلاً طارئاً خلال المنخفض الجوي، شملت توزيع خيام وشوادر وبطانيات للأسر المتضررة.


وعلى صعيد المبادرات الإنسانية، نفّذت العملية سبع مبادرات نوعية أسفرت عن توزيع أكثر من 21,600 علبة حليب أطفال على مستشفيات الولادة والحضّانات ومراكز الرعاية الأولية في غزة، لضمان حصول الأطفال على التغذية الضرورية في ظل الظروف الصعبة.


كما تم توزيع 5,000 جالون مياه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية الشاملة وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، مؤكدة التزام الفرق الميدانية بتخفيف المعاناة ودعم الصمود المجتمعي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إسبانيا: مقتل 3 أشخاص بسبب الفيضانات

عربي ودولي إسبانيا تفكك شبكة لتهريب الكوكايين عبر قواعد عائمة في البحر

غزة

فلسطين تركيا وحماس تبحثان المرحلة الثانية من خطة غزة والأوضاع الإنسانية

عالم من الجفاف والحرية: العناية الفائقة لطفلك مع حفاضات بريما على ترنديول بخصومات فائقة

طب وصحة عالم من الجفاف والحرية: العناية الفائقة لطفلك مع حفاضات بريما على ترنديول بخصومات فائقة

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. تدخلات شاملة ومتواصلة لمؤازرة أهل غزة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. تدخلات شاملة ومتواصلة لمؤازرة أهل غزة

ترامب يشكك في الاحتباس الحراري

عربي ودولي ترامب: علينا الآن نزع سلاح حماس كما وعدت الحركة

السفير البطاينة يدعو الشركات الأوروبية لفرصة غير مسبوقة للاستثمار في الأردن

أخبار محلية السفير البطاينة يدعو الشركات الأوروبية لفرصة غير مسبوقة للاستثمار في الأردن

شعار القيادة المركزية الأميركية

عربي ودولي الجيش الأميركي يعلن وصول حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط

اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

عربي ودولي اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة



 






الأكثر مشاهدة