بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تسبير أكبر قافلة صهاريج مياه لدعم سكان شمال غزة

ووصلت القافلة إلى عدة مناطق شمالية تعاني من العطش ونقص الخدمات الأساسية، حيث عملت الفرق الميدانية على توزيع المياه بشكل مباشر للأسر النازحة، في محاولة عاجلة لتخفيف معاناتهم وتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية.
كما قدمت المبادرة طرودًا غذائية ومساعدات إنسانية لمئات الأسر التي تقيم في مراكز الإيواء والمناطق المفتوحة، في خطوة تؤكد استمرار الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته خلال هذه الظروف الصعبة.
ويأتي هذا التحرك كجزء من الجهود المتواصلة ضمن عملية “الفارس الشهم 3” التي أطلقتها دولة الإمارات منذ أكتوبر الماضي، والتي شملت عمليات إخلاء طبي، وإرسال مستشفيات ميدانية، وتوفير الأدوية والمياه والغذاء إلى مختلف مناطق القطاع.
ويؤكد هذا الدعم الإنساني أن النهج الإماراتي في الوقوف إلى جانب المدنيين لم يتوقف رغم تعقيدات الوضع الميداني، وأن رسالة العطاء لا تعرف حدوداً، لتظل الإمارات حاضرة حيثما وُجدت الحاجة والإنسانية
-
أخبار متعلقة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
-
بنوك غزة بلا أموال تاركة السكان فريسة للاستغلال
-
وزير الدفاع الإسرائيلي: إقالة المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو من سديه تيمان
-
استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال شرقي غزة
-
زعيم المعارضة الإسرائيلية ينتقد صمت الحكومة بعد مظاهرة بالقدس
-
الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف مناطق عدة بقطاع غزة
-
سموتريتش يسرّع بناء المستوطنات بالضفة
-
القيود الإسرائيلية تفاقم أزمة القطاع الصحي بغزة