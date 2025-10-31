الجمعة 2025-10-31 04:50 م
 

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تسبير أكبر قافلة صهاريج مياه لدعم سكان شمال غزة

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تسبير أكبر قافلة صهاريج مياه لدعم سكان شمال غزة
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تسبير أكبر قافلة صهاريج مياه لدعم سكان شمال غزة
 
الجمعة، 31-10-2025 03:19 م
الوكيل الإخباري-   سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مبادرة “الفارس الشهم 3”، أكبر قافلة صهاريج مياه لتزويد المناطق الشمالية بالمياه الصالحة للاستخدام، في ظل الانقطاع شبه الكامل لمصادر المياه وتدمير الشبكات بفعل النزوح والمعارك الأخيرة.اضافة اعلان


ووصلت القافلة إلى عدة مناطق شمالية تعاني من العطش ونقص الخدمات الأساسية، حيث عملت الفرق الميدانية على توزيع المياه بشكل مباشر للأسر النازحة، في محاولة عاجلة لتخفيف معاناتهم وتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية.

كما قدمت المبادرة طرودًا غذائية ومساعدات إنسانية لمئات الأسر التي تقيم في مراكز الإيواء والمناطق المفتوحة، في خطوة تؤكد استمرار الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته خلال هذه الظروف الصعبة.

ويأتي هذا التحرك كجزء من الجهود المتواصلة ضمن عملية “الفارس الشهم 3” التي أطلقتها دولة الإمارات منذ أكتوبر الماضي، والتي شملت عمليات إخلاء طبي، وإرسال مستشفيات ميدانية، وتوفير الأدوية والمياه والغذاء إلى مختلف مناطق القطاع.
 
ويؤكد هذا الدعم الإنساني أن النهج الإماراتي في الوقوف إلى جانب المدنيين لم يتوقف رغم تعقيدات الوضع الميداني، وأن رسالة العطاء لا تعرف حدوداً، لتظل الإمارات حاضرة حيثما وُجدت الحاجة والإنسانية


Image1_1020253115196783420105.jpg
Image2_1020253115196783420105.jpg
Image3_1020253115196783420105.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية العودات يطلق حواريات تعزيز مشاركة طلبة الجامعات الأردنية في الحياة السياسية

وفد من المؤسسة السورية للبريد يزور الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك

أخبار محلية وفد من المؤسسة السورية للبريد يزور الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك

تعبيرية

أخبار محلية الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخصين داخل بئر في إربد

انخفاض أسعار المحروقات في الأردن .. تفاصيل

أخبار محلية انخفاض أسعار المحروقات في الأردن .. تفاصيل

افتتاح المركز المجتمعي والتعليمي وحديقة بلدية برقش

أخبار محلية افتتاح المركز المجتمعي والتعليمي وحديقة بلدية برقش

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تسبير أكبر قافلة صهاريج مياه لدعم سكان شمال غزة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تسبير أكبر قافلة صهاريج مياه لدعم سكان شمال غزة

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

زين تستضيف انطلاقة مسيرة "سيدات هارلي" لدعم مصابات السرطان من غزة

أخبار الشركات زين تستضيف انطلاقة مسيرة "سيدات هارلي" لدعم مصابات السرطان من غزة



 
 





الأكثر مشاهدة