الأحد 2026-04-12 07:13 م

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. "جسر حميد الجوي" الإنساني يمدّ غزة بأمل متجدد عبر المساعدات العاجلة

الأحد، 12-04-2026 05:27 م

الوكيل الإخباري-   وصلت طائرة مساعدات إماراتية جديدة إلى مدينة العريش، محمّلة بـ100 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة، في مشهد يجسّد تواصل الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الأشقاء بقطاع غزة،   تأكيداً على التزامها الراسخ  بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

اضافة اعلان


حيث ضمّت الشحنة التي سيرت ضمن “جسر   حميد الجوي”   كميات من المواد الغذائية الأساسية، لتأمين   الاحتياجات الضرورية للأسر المتضررة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
وكان فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش في مقدمة مستقبلي الشحنة فور وصولها، حيث باشر   على الفور  بنقلها وتخزينها في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة وفق  الآليات المعتمدة، وبما يضمن سرعة وكفاءة إيصالها إلى مستحقيها.


فيما تواصل عملية "الفارس الشهم 3" تنفيذ مهامها الإنسانية منذ انطلاقها، عبر منظومة متكاملة من مسارات   الدعم   الجوي والبري والبحري، لتأمين المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية للأشقاء في قطاع غزة، في تجسيد حيّ      لنهج  دولة الإمارات الإنساني الراسخ، والتزامها الثابت بمد يد العون ومساندة الشعوب الشقيقة في أوقات   الأزمات.

 

 

 
 


