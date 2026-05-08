بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. "جسر حميد الجوي" يُسدل الستار على مسيرة شهرين من إغاثة الغزيين

الوكيل الإخباري- حطّت في مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إماراتية جديدة، تُعد الأخيرة ضمن "جسر حميد الجوي" الذي أُطلق بتوجيهات من عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي ، وتحمل الطائرة على متنها 100 طن من المساعدات الغذائية وأكثر من 3200 طرد غذائي، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.





وبوصول هذه الطائرة، يُسدل الستار على “جسر حميد الجوي”، بعد مسيرة إنسانية امتدت لنحو شهرين، تم خلالها نقل 600 طن من المواد الإغاثية والغذائية عبر رحلات جوية متواصلة، في مشهد يجسد التزام إماراتي راسخ بمواصلة دعم الفلسطينيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.



وكان فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش في استقبال الطائرة فور وصولها، حيث جرى نقل الشحنة مباشرة إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في المدينة، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة وفق الآليات المعتمدة، بما يضمن سرعة إيصالها إلى المستفيدين وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.



ويأتي “جسر حميد الجوي” ضمن المبادرات الإنسانية التي أُطلقت بالتعاون مع عملية “الفارس الشهم 3”، بهدف دعم أهل غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة، من خلال تسيير رحلات إغاثية حملت مساعدات غذائية وإغاثية إلى مدينة العريش، تمهيداً لنقلها إلى القطاع.





