بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. جهود إماراتية لتوفير المياه الصالحة لسكان غزة

و يأتي هذا التوزيع دعماً لصمود أهل غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة وشحّ مصادر المياه، وشملت المبادرة توزيع 5000 جالون من المياه، أسهمت في استفادة آلاف العائلات في مناطق شمال القطاع، حيث ساعدت على التخفيف من الأعباء اليومية التي يواجهها السكان جراء النقص الحاد في المياه، لا سيما في ظل تزايد الاحتياجات واستمرار التحديات المعيشية.
تمّ توزيع 2500 جالون مياه في مخيم جباليا على ستة مراكز إيواء تؤوي آلاف النازحين، إلى جانب توزيع 2500 جالون مياه في مدينة غزة، شملت النازحين في مخيم أنصار، ومخيم الزهراء، ومخيم فلسطين، والمخيم الإيطالي، ومدرسة الستّ سُور، إضافة إلى نازحي مختلف مناطق المدينة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان وتأمين احتياجاتهم اليومية من المياه.
من الجدير بالذكر، أن المياه الموزعة تعبء من خط المياه الإماراتي للمياه المحلاة الذي يعتمد على انتاج المياه الصالحة من محطات التحلية في الجانب المصري.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المستمرة، الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وتعزيز صمودهم، عبر تدخلات عاجلة تخفف من معاناتهم وتلبي احتياجاتهم اليومية بشكل مباشر.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية
-
مفوض الأونروا: مزاعم إسرائيل بامتلاك مباني الوكالة في القدس كاذبة
-
لليوم الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل مداهمة الخليل ويعتقل 7 فلسطينيين
-
"الأونروا: إسرائيل في طريقها لإنهاء عمل الوكالة في القدس الشرقية
-
وفاة رضيعة نتيجة البرد القارس في مدينة غزة
-
الاحتلال يهدم منشآت داخل مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس
-
نقص المقاتلين يهدد جاهزية جيش الاحتلال .. ورئيس أركانه يحذر
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة