الخميس 2026-01-22 03:54 م

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. جهود إماراتية لتوفير المياه الصالحة لسكان غزة

الخميس، 22-01-2026 03:41 م
الوكيل الإخباري-   ضمن إطار الإستجابة للاحتياج اليومي المتزايد للمياه في قطاع غزة، عملت عملية "الفارس الشهم3"، على توزيع الدفعة الأولى من جالونات المياه التي تشمل (3) جالونات، وسوف تتبع هذه الدفعة دفعات أخرى.  اضافة اعلان


و يأتي هذا التوزيع دعماً لصمود أهل غزة  في ظل الظروف الإنسانية الصعبة وشحّ مصادر المياه، وشملت المبادرة توزيع 5000 جالون من المياه، أسهمت في استفادة آلاف العائلات في مناطق شمال القطاع، حيث ساعدت على التخفيف من الأعباء اليومية التي يواجهها السكان جراء النقص الحاد في المياه، لا سيما في ظل تزايد الاحتياجات واستمرار التحديات المعيشية.

تمّ توزيع 2500 جالون مياه في مخيم جباليا على ستة مراكز إيواء تؤوي آلاف النازحين، إلى جانب توزيع 2500 جالون مياه في مدينة غزة، شملت النازحين في مخيم أنصار، ومخيم الزهراء، ومخيم فلسطين، والمخيم الإيطالي، ومدرسة الستّ سُور، إضافة إلى نازحي مختلف مناطق المدينة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان وتأمين احتياجاتهم اليومية من المياه.

من الجدير بالذكر، أن المياه الموزعة تعبء من خط المياه الإماراتي للمياه المحلاة الذي يعتمد على انتاج المياه الصالحة من محطات التحلية في الجانب المصري.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المستمرة، الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وتعزيز صمودهم، عبر تدخلات عاجلة تخفف من معاناتهم وتلبي احتياجاتهم اليومية بشكل مباشر.
 
 


