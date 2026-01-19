الإثنين 2026-01-19 10:56 م

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة

الإثنين، 19-01-2026 10:48 م

الوكيل الإخباري-  وصلت إلى قطاع غزة، الأسبوع الماضي، دفعات جديدة من قوافل المساعدات الإنسانية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، امتدادًا للدور الإنساني الإماراتي في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعماً للاشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

سجّل الأسبوع الماضي دخول قافلة المساعدات الإنسانية الإماراتية رقم (279) إلى داخل القطاع، محمّلة بـ 15 شاحنة ضمّت 291 منصة شحن، وبحمولة إجمالية بلغت 266 طنًا من المساعدات المتنوعة، شملت طرودًا غذائية، ومواد ومستلزمات طبية، إلى جانب أجهزة طبية متخصصة.


حيث اتسمت القافلة بطابع نوعي لافت، إذ ضمّت 7 سيارات إسعاف وصهريج مياه، بما يعزز جاهزية الاستجابة الميدانية ويسهم في تلبية الاحتياجات الحيوية، ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم سكان القطاع.


وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة تشغيل متكاملة يشرف عليها فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش، تشمل تجهيز الشحنات وفرزها وتنظيمها وفق الأولويات، لضمان وصولها بصورة منظمة وسريعة إلى مستحقيها في غزة.


فيما دخلت دفعات أخرى من المساعدات الإماراتية سابقاً اشتملت على مستلزمات الإيواء، بما في ذلك الخيام والبطانيات والطرابيل والحقائب الإغاثية، إلى جانب مستلزمات كبار السن والأطفال، دعمًا للأسر المتضررة وتلبيةً للاحتياجات اليومية الأساسية.


وتعزز دولة الإمارات جهودها الإنسانية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، عبر قوافل برية منتظمة تصل من العريش إلى قطاع غزة، في تأكيدٍ على التزامها الثابت بنهج العطاء والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.

 
 


