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بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دعم إماراتي بـ36.7 مليون درهم لغزة والمزروعي يطلع على جاهزية مركز العريش

دعم إماراتي بـ36.7 مليون درهم لغزة والمزروعي يطلع على جاهزية مركز العريش
دعم إماراتي بـ36.7 مليون درهم لغزة والمزروعي يطلع على جاهزية مركز العريش
 
الأربعاء، 08-07-2026 03:17 م

الوكيل الإخباري-   أجرى الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أحمد ساري المزروعي، جولة تفقدية للمركز اللوجستي الإماراتي بمدينة العريش في مصر، وقف من خلالها على جهود استقبال وتجهيز المساعدات الإغاثية الموجهة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

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وتندرج الجولة في إطار مواكبة المبادرات الإغاثية المتواصلة التي تقودها دولة الإمارات لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، وترجمةً لتوجيهات ممثل حاكمش منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بتقديم دعم مالي بقيمة 36.7 مليون درهم بهدف إغاثة قطاع غزة وتلبية احتياجاته الملحة ضمن عملية "الفارس الشهم3".


واطّلع المزروعي، خلال جولته، على منظومة العمل داخل المركز اللوجستي، وآليات استقبال وفرز وتخزين وتجهيز المساعدات الإغاثية، بما يضمن سرعة وكفاءة إيصالها إلى مستحقيها في قطاع غزة، وفق أعلى معايير التنظيم والكفاءة.

 

كما نوه المزروعي بأنّ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ماضية في تعزيز برامجها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بما يجسد النهج الراسخ لدولة الإمارات في مد يد العون للمحتاجين، والتخفيف من وطأة المعاناة عن كاهل المتضررين، فصلاً عن الارتقاء بمستوى الاستجابة الإنسانية لمواجهة تداعيات الظروف الراهنة.

 



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