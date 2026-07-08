بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دعم إماراتي بـ36.7 مليون درهم لغزة والمزروعي يطلع على جاهزية مركز العريش

وتندرج الجولة في إطار مواكبة المبادرات الإغاثية المتواصلة التي تقودها دولة الإمارات لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، وترجمةً لتوجيهات ممثل حاكمش منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بتقديم دعم مالي بقيمة 36.7 مليون درهم بهدف إغاثة قطاع غزة وتلبية احتياجاته الملحة ضمن عملية "الفارس الشهم3".
واطّلع المزروعي، خلال جولته، على منظومة العمل داخل المركز اللوجستي، وآليات استقبال وفرز وتخزين وتجهيز المساعدات الإغاثية، بما يضمن سرعة وكفاءة إيصالها إلى مستحقيها في قطاع غزة، وفق أعلى معايير التنظيم والكفاءة.
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