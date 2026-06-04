بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. طواقم عملية "الفارس الشهم 3" تلبي نداء الطفل "أيوب " وتوفر له الرعاية الطبية التي يحتاجها

الوكيل الإخباري- في لفتة إنسانية حانية، استجابت عملية "الفارس الشهم 3" لمناشدة الطفل الغزيّ "أيوب جنيد"، الذي أطلق قبل أيام نداءً مؤثراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، روى فيه بحرقة وحزن حكاية نظارته الطبية وعدساتها المكسورة التي حتحجب عنه رؤية العالم بوضوح.

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