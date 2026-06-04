بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. طواقم عملية "الفارس الشهم 3" تلبي نداء الطفل "أيوب " وتوفر له الرعاية الطبية التي يحتاجها

وفور رصد الحالة، سارعت الطواقم القائمة على العملية بنقل الطفل أيوب إلى مركز طبي متخصص، حيث خضع للفحوصات اللازمة وتم توفير نظارة طبية جديدة له، لتُعيد الدفء والبهجة إلى قلبه الصغير. ولم تقتصر اللفتة عند هذا الحد، بل حرصت عملية "الفارس الشهم 3" على متابعة الوضع الصحي والإنساني لعائلته، وتقديم الدعم الإغاثي اللازم لهم لتعزيز صمودهم.
ومن جانبهما، أعربت والدة الطفل وجدته عن بالغ شكرهما وامتنانهما لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة الكريمة، التي لم تقتصر على إعادة النظر للطفل أيوب فحسب، بل رمت بظلالها الإيجابية على نفسيته، وأعادت له الأمل من جديد وسط الظروف القاسية التي يعيشها قطاع غزة.
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