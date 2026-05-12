الثلاثاء 2026-05-12 06:21 م

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية "الفارس الشهم 3" تنفذ 7 مبادرات وتصل إلى 3806 مستفيد في غزة خلال الأسبوع الـ130

الثلاثاء، 12-05-2026 04:36 م

الوكيل الإخباري-   تتابع عملية "الفارس الشهم 3" جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة ضمن حصاد الأسبوع الـ130، عبر  تنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع الإنسانية الهادفة إلى دعم الأسر المتضررة وتعزيز قدرتها على الصمود، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

في أسبوع حافل بالعطاء، عززت العملية جهودها الإنسانية من خلال إطلاق مبادرة للتبرع بالدم واستقبال 12 وفداً دبلوماسياً ورسمياً لبحث سبل الدعم الإغاثي. كما تُرجمت رؤية العملية المجتمعية إلى واقع ملموس عبر تنفيذ 7 مبادرات تنموية شملت 3806 مستفيدين من الشرائح المجتمعية المختلفة، مع تركيز خاص على دعم الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية اللازمة لطلاب العلم والنازحين في مراكز الإيواء.


وعلى صعيد الجهود الإغاثية، واصلت العملية تقديم الدعم اللوجستي والإنساني عبر توزيع حزمة متكاملة من المساعدات، شملت 14258 طرداً غذائياً، و1760 طرداً صحياً، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الكسوة الشتوية بتوزيع 16320 طرد ملابس و13800 سترة شتوية. وفي المسار الطبي والإنساني، استجاب الفريق لـ 547 مناشدة عاجلة، فيما قدم مركز الإمارات الطبي الرعاية العلاجية لـ 2,308 حالات مرضية.


كما شملت الجهود توزيع 292 جالون مياه، و151 خيمة، و1492 غطاءً شتوياً، و118 شادراً، إضافة إلى توزيع 7757 علبة حليب أطفال، و134218 كجم من التمور، و36350 زجاجة مياه، ضمن مساعي العملية لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر والنازحين في مختلف مناطق القطاع.

 
 


