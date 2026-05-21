بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. قوافل الخير الإماراتية تواصل صناعة الأمل وفرحة العيد لأطفال غزة

وتضمنت القافلة الإنسانية 40 شاحنة محمّلة بـ 600 "بالة" بوزن إجمالي ناهز 540 طنًا من كسوة العيد المخصصة لأطفال غزة؛ في لفتة حانية تهدف إلى انتزاع الفرحة من قلب المعاناة والظروف القاسية التي يمر بها القطاع.
وتأتي هذه المبادرة تكريسًا للدور الإنساني الريادي لدولة الإمارات، وتأكيدًا على نهجها الثابت في قيادة الاستجابة الإغاثية العاجلة، ومد يد العون والمؤازرة للأسر والفئات المتضررة، وفي مقدمتهم الأطفال.
لا تتوقف عجلة العطاء لعملية "الفارس الشهم 3"، إذ تستمر في تدشين وتنفيذ خططها الإنسانية المتكاملة، والتي تشكّل شريان حياة لتوفير المقومات الأساسية للمعيشة، والتخفيف من وطأة الظروف القاسية التي تثقل كاهل الأشقاء في غزة.
