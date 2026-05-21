بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. قوافل الخير الإماراتية تواصل صناعة الأمل وفرحة العيد لأطفال غزة

الخميس، 21-05-2026 10:29 ص
الوكيل الإخباري- امتدادًا لجسور العطاء المتواصلة، سيّرت دولة الإمارات قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة محمّلة بكسوة العيد، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في خطوة تجسّد التزام الدولة الراسخ بمساندة الأشقاء الفلسطينيين ومؤازرتهم في ظل الظروف الراهنة.اضافة اعلان


وتضمنت القافلة الإنسانية 40 شاحنة محمّلة بـ 600 "بالة" بوزن إجمالي ناهز 540 طنًا من كسوة العيد المخصصة لأطفال غزة؛ في لفتة حانية تهدف إلى انتزاع الفرحة من قلب المعاناة والظروف القاسية التي يمر بها القطاع.

وتأتي هذه المبادرة تكريسًا للدور الإنساني الريادي لدولة الإمارات، وتأكيدًا على نهجها الثابت في قيادة الاستجابة الإغاثية العاجلة، ومد يد العون والمؤازرة للأسر والفئات المتضررة، وفي مقدمتهم الأطفال.

لا تتوقف عجلة العطاء لعملية "الفارس الشهم 3"، إذ تستمر في تدشين وتنفيذ خططها الإنسانية المتكاملة، والتي تشكّل شريان حياة لتوفير المقومات الأساسية للمعيشة، والتخفيف من وطأة الظروف القاسية التي تثقل كاهل الأشقاء في غزة.


المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة

تجربة الأردن في الذكاء الاصطناعي التعليمي تتصدر النقاش في لندن

خاص بالوكيل من يكتب التاريخ؟ سباق نجوم النشامى نحو أول هدف مونديالي

دراسة تقنية: الشحن السلكي أسرع وأكثر كفاءة من اللاسلكي

ڤاليو تعيّن عودة الفاخوري لاعب المنتخب الأردني ونادي بيراميدز سفيرًا لعلامتها التجارية

للوقاية من الخرف.. اتبعوا هذه النصيحة

أخبار محلية المنتدى العالمي للتعليم في لندن يسلط الضوء على تجربة الأردن بمشروع "سراج"

سي.إن.إن: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية أسرع من المتوقع

