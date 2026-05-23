بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. قوافل عملية "الفارس الشهم 3" تواصل تدفقها إلى غزة بـ 15 شاحنة إغاثية جديدة

الوكيل الإخباري- تعزيزاً للجهود الإغاثية المتواصلة، دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة تضم 15 شاحنة محملة بأكثر من 195 طناً من الطرود الغذائية، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" واستكمالاً لمد جسر "حميد الجوي" لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتأتي هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، لتؤكد مجدداً على موقف دولة الإمارات الراسخ في مساندة الشعب الفلسطيني، وتجسيداً لنهجها الإنساني الأصيل في إغاثة المتضررين ومد يد العون وقت الأزمات.



على مدار شهرين متواصلين، تكللت الحملة بشحن أكثر من 600 طن من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى مدينة العريش المصرية؛ حيث تولى فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي هناك مهام استقبال الشحنات ونقلها إلى المركز اللوجستي المخصص، ليتم فرزها وتجهيزها بعناية قبل دفعها إلى داخل قطاع غزة تلبيةً للاحتياجات الإنسانية الملحة.



وقد جرى تنفيذ حملة "جسر حميد الجوي" تحت مظلة عملية "الفارس الشهم 3"، وبتكامل لافت بين كبرى المؤسسات والجهات الخيرية الإماراتية، ومنها: مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي (فرع عجمان)، وجمعيات الإحسان والاتحاد الخيرية، وقد تضافرت جهود هذه الجهات في حشد وتجهيز الإمدادات الإغاثية، في مشهد يُجسد أسمى صور التكافل والتضامن الإماراتي الراسخ مع الشعب الفلسطيني الشقيق.