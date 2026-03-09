بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. 15 شاحنة مساعدات إماراتية جديدة في طريقها إلى غزة

الوكيل الإخباري- عبرت قافلة مساعدات إماراتية جديدة الأراضي المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع.

وتضم القافلة رقم "480" 15 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الأساسية، للمساهمة في تلبية احتياجات العائلات التي تعاني من نقص في الإمدادات نتيجة الظروف الإنسانية الراهنة داخل غزة.



وتأتي هذه الخطوة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن الجهود المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً.