بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. 15 شاحنة مساعدات إماراتية جديدة في طريقها إلى غزة

وتضم القافلة رقم "480" 15 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الأساسية، للمساهمة في تلبية احتياجات العائلات التي تعاني من نقص في الإمدادات نتيجة الظروف الإنسانية الراهنة داخل غزة.
وتأتي هذه الخطوة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن الجهود المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وفي السياق ذاته فقد استقبل مطار العريش الدولي خلال الأيام الماضية طائرة مساعدات جديدة ضمن جسر المساعدات الجوي الذي أطلقته دولة الإمارات لدعم سكان قطاع غزة، حيث جرى تفريغ حمولتها بالتعاون مع الجهات المختصة في مصر وذلك تمهيدا لنقلها عبر المعابر إلى داخل القطاع.
