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بدنيًا ونفسيًا .. إسرائيل تعلن عدد جنودها المصابين في حرب غزة

آلاف الجنود الإسرائيليين أصيبوا في غزة
آلاف الجنود الإسرائيليين أصيبوا في غزة
 
الإثنين، 07-04-2025 07:00 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إسرائيل، الأحد، أن نحو 16500 من جنودها تلقّوا العلاج من إصابات بدنية ونفسية منذ بدأت حربها على قطاع غزة، في أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن ما يقرب من نصف الجنود المصابين، 7300، تعرّضوا لمشكلات نفسية منذ بدأ الجيش الإسرائيلي العمليات في غزة.

وقالت رئيسة قسم إعادة التأهيل في الوزارة، ليمور لوريا، إن المصابين يعانون اضطرابات ما بعد الصدمة، ونوبات قلق واكتئاب.

وقالت إسرائيل إن مئات الجنود قُتلوا منذ بدء العمليات في غزة، بعد مقتل أكثر من 1200 شخص في الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر عام 2023.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها وسّعت بشكل كبير الخدمات المقدمة للجنود الذين تعرّضوا لأذى نفسي منذ بداية حرب غزة، مشيرة إلى تجنيد أكثر من ألف متخصص في الصحة النفسية، وتشكيل فرق للتدخل في الأزمات.

سكاي نيوز
 
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آلاف الجنود الإسرائيليين أصيبوا في غزة

فلسطين بدنيًا ونفسيًا .. إسرائيل تعلن عدد جنودها المصابين في حرب غزة



 
 





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