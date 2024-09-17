 
الثلاثاء 2024-09-17 01:42 ص
 
 

بديل غالانت يثير الجدل في الليكود

بديل غالانت يثير الجدل في الليكود
بديل غالانت يثير الجدل في الليكود
الثلاثاء، 17-09-2024 12:20 ص
الوكيل الإخباري-   اثارت العودة المحتملة لجدعون ساعر الى حكومة الكيان في منصب وزير الدفاع خلفا لغالانت جدلا واسعا في حزب الليكود الذي يقوده رئيس وزراء الكيان نتنياهواضافة اعلان



القناة الـ14 قالت ان مسؤولين بالليكود يستعدون لتقديم التماس يرفض عودة جدعون ساعر إلى الحزب.
 
gnews

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