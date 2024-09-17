بديل غالانت يثير الجدل في الليكود

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الوكيل الإخباري- اثارت العودة المحتملة لجدعون ساعر الى حكومة الكيان في منصب وزير الدفاع خلفا لغالانت جدلا واسعا في حزب الليكود الذي يقوده رئيس وزراء الكيان نتنياهو اضافة اعلان







القناة الـ14 قالت ان مسؤولين بالليكود يستعدون لتقديم التماس يرفض عودة جدعون ساعر إلى الحزب.