برنامج الأغذية العالمي: الجوع منتشر بكل مكان في قطاع غزة

وكرر البرنامج في منشور له عبر منصة "إكس" دعواته من أجل الوصول الآمن والمستدام واستعادة القانون والنظام، مؤكدا الحاجة إلى وقف إطلاق النار أكثر من أي وقت مضى.
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