 
الجمعة 2024-12-27 06:53 م
 

برنامج الأغذية العالمي: الجوع منتشر بكل مكان في قطاع غزة

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أرشيفية
الجمعة، 27-12-2024 06:42 م

الوكيل الإخباري- قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، إن الجوع ينتشر في كل مكان في قطاع غزة، "ولم نتمكن إلا من جلب حوالي ثلث المواد الغذائية التي نحتاجها لدعم الناس في القطاع".

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وكرر البرنامج في منشور له عبر منصة "إكس" دعواته من أجل الوصول الآمن والمستدام واستعادة القانون والنظام، مؤكدا الحاجة إلى وقف إطلاق النار أكثر من أي وقت مضى.

 

بترا

 
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