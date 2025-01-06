برنامج الأغذية: قوات إسرائيلية أطلقت النار على قافلة تابعة لنا بغزة

07:17 م

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الوكيل الإخباري- قال برنامج الأغذية العالمي إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على قافلة تابعة للمنظمة في غزة أمس الأحد في حادث مروع. اضافة اعلان





وقبل 10 أيام أكد برنامج الغذاء العالمي أن الجوع منتشر في غزة، وأنه لم يتمكن من تأمين سوى ثلث الغذاء الذي يحتاجه لدعم الفلسطينيين بالقطاع، الذين يواجهون حرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ نحو 15 شهرا.



وفي منشور عبر منصة إكس جدد البرنامج الأممي دعوته إلى "توفير وصول آمن ومستدام للمساعدات، واستعادة النظام"، وشدد على أن "وقف إطلاق النار أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى".