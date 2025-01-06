برنامج الأغذية: قوات إسرائيلية أطلقت النار على قافلة تابعة لنا بغزة

وقبل 10 أيام أكد برنامج الغذاء العالمي أن الجوع منتشر في غزة، وأنه لم يتمكن من تأمين سوى ثلث الغذاء الذي يحتاجه لدعم الفلسطينيين بالقطاع، الذين يواجهون حرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ نحو 15 شهرا.
وفي منشور عبر منصة إكس جدد البرنامج الأممي دعوته إلى "توفير وصول آمن ومستدام للمساعدات، واستعادة النظام"، وشدد على أن "وقف إطلاق النار أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى".
-
أخبار متعلقة
-
أبو عبيدة يعلق على عملية قلقيلية البطولية: لن ينعم الاحتلال بالأمن
-
مستعمرون بلباس جيش الاحتلال يعترضون مركبة وزير فلسطيني
-
ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 45,854 شهيدا و109,139 مصابا
-
140 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى
-
مقتل 3 إسرائيليين في عملية بطولية بالقرب من قلقيلية
-
لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في شمالي الضفة الغربية - فيديو
-
الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
-
ارتفاع محاولات استهداف جنود الاحتلال قانونيا بالخارج