برنامج الغذاء العالمي: مئات الآلاف من سكان غزة معرضون للخطر

الوكيل الإخباري - أكد برنامج الغذاء العالمي أن مئات الآلاف من سكان قطاع غزة معرضون للخطر.

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وقال اليوم الجمعة، إن مليونا شخص في غزة، معظمهم نازحون، بلا مصدر دخل يعتمدون كليا على المساعدات.



وأضاف أنه مع تناقص المخزون واستمرار إغلاق المعابر تحتاج غزة إلى الغذاء الآن.