برنامج الغذاء العالمي: مئات الآلاف من سكان غزة معرضون للخطر

وأضاف أنه مع تناقص المخزون واستمرار إغلاق المعابر تحتاج غزة إلى الغذاء الآن.
وأشار البرنامج إلى أن مئات الآلاف من سكان غزة معرضون للخطر مع تناقص مخزون الغذاء.
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