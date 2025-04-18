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برنامج الغذاء العالمي: مئات الآلاف من سكان غزة معرضون للخطر

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تعبيرية
 
الجمعة، 18-04-2025 08:26 م

الوكيل الإخباري - أكد برنامج الغذاء العالمي أن مئات الآلاف من سكان قطاع غزة معرضون للخطر.

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وقال اليوم الجمعة، إن مليونا شخص في غزة، معظمهم نازحون، بلا مصدر دخل يعتمدون كليا على المساعدات.


وأضاف أنه مع تناقص المخزون واستمرار إغلاق المعابر تحتاج غزة إلى الغذاء الآن.


وأشار البرنامج إلى أن مئات الآلاف من سكان غزة معرضون للخطر مع تناقص مخزون الغذاء.

 
gnews

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