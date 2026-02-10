بريطانيا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن توسيع سيطرتها على الضفة الغربية

وقالت الحكومة البريطانية "تستنكر بريطانيا بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
