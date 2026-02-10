الثلاثاء 2026-02-10 01:11 ص

بريطانيا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن توسيع سيطرتها على الضفة الغربية

مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
الثلاثاء، 10-02-2026 12:59 ص

الوكيل الإخباري-   دعت بريطانيا، الاثنين، إسرائيل إلى التراجع عن قرار توسيع نطاق سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحكومة البريطانية "تستنكر بريطانيا بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

 
 


