بريطانيا تدعو إسرائيل إلى رفع القيود عن المساعدات الإنسانية لغزة

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون منطقة الهند والمحيط الهادئ، كاثرين ويست، ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل، مشددة على قلق المملكة المتحدة إزاء التقارير التي تفيد بمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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وأوضحت في جلسة إحاطة في البرلمان البريطاني حول غزة، أن المساعدات الإنسانية لا يجب أن تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو تستخدم كأداة سياسية، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود فورا ودون شروط.