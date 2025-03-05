بريطانيا تدعو إسرائيل إلى رفع القيود عن المساعدات الإنسانية لغزة

وأوضحت في جلسة إحاطة في البرلمان البريطاني حول غزة، أن المساعدات الإنسانية لا يجب أن تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو تستخدم كأداة سياسية، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود فورا ودون شروط.
وأشارت ويست إلى أن الوضع الإنساني في غزة متدهور للغاية، محذرة من أن وقف دخول الإمدادات قد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
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