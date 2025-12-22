الإثنين 2025-12-22 01:31 م

بريطانيا تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة

بريطانيا
الإثنين، 22-12-2025 12:17 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، إن المملكة المتحدة تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأضاف في تصريح وزعته السفارة البريطانية اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة تهدد بتقويض خطة العشرين نقطة وتضعف فرص إحلال السلام والأمن على المدى الطويل، مشددا على أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين.

 
 


