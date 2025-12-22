بريطانيا تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة

الوكيل الإخباري- قال وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، إن المملكة المتحدة تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

