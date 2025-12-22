بريطانيا تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة

وأضاف في تصريح وزعته السفارة البريطانية اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة تهدد بتقويض خطة العشرين نقطة وتضعف فرص إحلال السلام والأمن على المدى الطويل، مشددا على أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة العربية تدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
استشهاد فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية في غزة
-
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شرق غزة
-
الجيش الاسرائيلي يعزز قوات الاحتياط بأسلحة منزلية
-
الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
استشهاد فلسطينيين باستهداف مسيرة للاحتلال شرق غزة