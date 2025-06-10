بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الثلاثاء، بأن العقوبات طالت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتشمل تجميد أصولهما داخل بريطانيا، وحظر دخولهما الأراضي البريطانية، بالإضافة إلى منع المؤسسات المالية البريطانية من التعامل معهما.
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