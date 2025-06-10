بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين

الوكيل الإخباري- - أعلنت المملكة المتحدة عن فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب تصريحاتهما التحريضية والمتطرفة المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة.

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