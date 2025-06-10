الثلاثاء 2025-06-10 08:20 م
 

بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين

علم بريطانيا
بريطانيا
 
الثلاثاء، 10-06-2025 05:07 م

الوكيل الإخباري-   - أعلنت المملكة المتحدة عن فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب تصريحاتهما التحريضية والمتطرفة المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة.

اضافة اعلان


وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الثلاثاء، بأن العقوبات طالت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتشمل تجميد أصولهما داخل بريطانيا، وحظر دخولهما الأراضي البريطانية، بالإضافة إلى منع المؤسسات المالية البريطانية من التعامل معهما.

 
gnews

أحدث الأخبار

استشهاد شقيقين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

فلسطين استشهاد شقيقين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن

لى

طب وصحة ما الذي يفعله صيام الماء بجسمك في أقل من أسبوع؟

لىلى

فيديو منوع هذا ما يحدث عندما تعصر منشفة مبلولة في الفضاء!

ارشيفية

أخبار محلية حريق محل تجاري في إربد - تفاصيل

ر

فيديو منوع أضرار شرب الماء وإنت واقف!

ر

فيديو منوع في الصين أدى انهيار طريق على منحدر إلى انقلاب عدد من المركبات التي كانت متوقفة في الموقع

عن

فيديو منوع خبير في الاتكيت يوضح الطريقة الصحيحة لتناول الموز !



 
 





الأكثر مشاهدة