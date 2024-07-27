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بريطانيا لن تشكك باختصاص الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو

نتنياهو متهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة
نتنياهو متهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة
السبت، 27-07-2024 08:03 ص

 

الوكيل الاخباري -  قالت بريطانيا  إنها لن تمضي قدما في السعي للتشكيك في ما إذا كانت الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.


وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين إن الحكومة السابقة لم تقدم هذا الاقتراح المتعلق بتقديم الطلب للمحكمة الجنائية الدولية قبل انتخابات الرابع من يوليو/تموز الماضي، مشددا على أن "الحكومة لن تمضي قدما في الاقتراح بما يتماشى مع موقفنا الراسخ منذ وقت طويل بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".

 

 

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