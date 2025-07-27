الأحد 2025-07-27 07:20 م
 

بريطانيا: هدن إسرائيل غير كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
 
الأحد، 27-07-2025 05:11 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأحد، إن قرار إسرائيل وقف العمليات العسكرية لمدة 10 ساعات يوميًا في أنحاء من غزة، والسماح بفتح مسارات جديدة للمساعدات، لا يكفيان لتخفيف المعاناة في القطاع.اضافة اعلان


وأضاف لامي في بيان، أن إعلان إسرائيل "ضروري ولكن طال انتظاره"، مشيرًا إلى أنه يجب الآن تسريع وصول المساعدات بشكل عاجل خلال الساعات والأيام المقبلة.

وتابع لامي: "هذا الإعلان وحده لا يكفي لتخفيف احتياجات من يعانون بشدة في غزة.. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب، ويطلق سراح الرهائن، ويدخل المساعدات إلى غزة برًا دون عوائق".

سكاي نيوز
 
 
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