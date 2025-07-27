بريطانيا: هدن إسرائيل غير كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين

وأضاف لامي في بيان، أن إعلان إسرائيل "ضروري ولكن طال انتظاره"، مشيرًا إلى أنه يجب الآن تسريع وصول المساعدات بشكل عاجل خلال الساعات والأيام المقبلة.
وتابع لامي: "هذا الإعلان وحده لا يكفي لتخفيف احتياجات من يعانون بشدة في غزة.. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب، ويطلق سراح الرهائن، ويدخل المساعدات إلى غزة برًا دون عوائق".
سكاي نيوز
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