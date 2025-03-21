بريطانيا: وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الأفضل لتحقيق السلام

الوكيل الإخباري- أكد نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير جيمس كاريوكي، أن وقف إطلاق النار كان ولا يزال يمثل أفضل فرصة لضمان تحقيق السلام، مشددا على أن المملكة المتحدة لا تؤيد العودة إلى القتال.

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