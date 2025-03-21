بريطانيا: وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الأفضل لتحقيق السلام

وقال كاريوكي في خطاب له نُشر على موقع وزارة الخارجية والتنمية على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، "إن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق للإفراج عن جميع الرهائن، إلا أن القصف الإسرائيلي هذا الأسبوع، والذي أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين، أدى إلى تراجع هذا الأمل".
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