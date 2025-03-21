الجمعة 2025-03-21 05:25 م
 

بريطانيا: وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الأفضل لتحقيق السلام

علم بريطانيا
بريطانيا
 
الجمعة، 21-03-2025 04:32 م

الوكيل الإخباري-    أكد نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير جيمس كاريوكي، أن وقف إطلاق النار كان ولا يزال يمثل أفضل فرصة لضمان تحقيق السلام، مشددا على أن المملكة المتحدة لا تؤيد العودة إلى القتال.

اضافة اعلان


وقال كاريوكي في خطاب له نُشر على موقع وزارة الخارجية والتنمية على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، "إن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق للإفراج عن جميع الرهائن، إلا أن القصف الإسرائيلي هذا الأسبوع، والذي أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين، أدى إلى تراجع هذا الأمل".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم السبت - تحذيرات

بدء تساقط الأمطار شمالي المملكة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية برأس منيف

الطقس الارصاد : امطار قادمة الى هذه المناطق

تجمع مياه الأمطار

الطقس تنويه من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الجوي

غزة

فلسطين الأورومتوسطي: تداعيات كارثية على استئناف إسرائيل هجماتها البرية في غزة

علم بريطانيا

فلسطين بريطانيا: وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الأفضل لتحقيق السلام

سوريا

عربي ودولي اعلان صادر عن وزارة الداخلية السورية

سوريا

أخبار محلية تنويه بخصوص عودة السوريين من الأردن إلى وطنهم

العلم السعودي

عربي ودولي أميركا توافق على بيع أسلحة دقيقة للسعودية



 
 





الأكثر مشاهدة