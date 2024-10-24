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بشكل متكرر .. مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون بجنين

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 24-10-2024 02:42 م
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 19 فلسطينيا بحملة اقتحامات ومداهمات واسعة شنتها في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، كما اعتدى مستوطنون متطرفون على قاطفي الزيتون في مدينة جنين.اضافة اعلان


وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن اشتباكات مسلحة دارت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيمي بلاطة وعسكر الجديد بنابلس.

الى ذلك، هاجم مستوطنون متطرفون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي قاطفي الزيتون في خربة مريحة قرب بلدة يعبد جنوب جنين.

ويشهد موسم قطف ثمار الزيتون في الضفة هذا العام اعتداءات متكررة من المستعمرين وقوات الاحتلال، كحرق أشجار الزيتون وتقطيعها وسرقة المحصول ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

بترا
 
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