بطء الحركة عبر معبر رفح بين غزة ومصر بعد معاودة إسرائيل فتحه

ومعبر رفح، الذي يوجد وسط أنقاض وحطام، الطريق الوحيد للدخول أو الخروج لجميع سكان غزة تقريبا الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.
وظل المعبر مغلقا خلال معظم الفترات منذ اندلاع الحرب. ومعاودة فتحه للسماح بالوصول إلى العالم الخارجي من آخر الخطوات الرئيسية ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في تشرين الأول.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن معبر رفح فتح في نحو الساعة التاسعة صباح الاثنين. وكان من المتوقع دخول نحو 50 فلسطينيا إلى القطاع، وخروج عدد مماثل منهم. والعديد ممن يسعون للمغادرة مرضى في المستشفيات ينتظرون تلقي رعاية طبية متخصصة خارج غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية ومصرية بأن إسرائيل سمحت لاثني عشر فلسطينيا بالعودة إلى القطاع مع حلول المساء. وأضافت المصادر أن 38 آخرين لم يجتازوا عملية الفحص الأمني وسينتظرون على الجانب المصري من المعبر طوال الليل.
وقالت المصادر إن إسرائيل سمحت لخمسة مرضى، يرافق كل واحد منهم اثنان من أقاربه، بالعبور إلى الجانب المصري.
وبذلك بلغ إجمالي عدد الداخلين والخارجين 27.
وأرجع مسؤولون فلسطينيون التأخير إلى الإجراءات الأمنية الإسرائيلية. ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.
