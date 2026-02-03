الثلاثاء 2026-02-03 09:55 ص

بطء الحركة عبر معبر رفح بين غزة ومصر بعد معاودة إسرائيل فتحه

بطء الحركة عبر معبر رفح بين غزة ومصر بعد معاودة إسرائيل فتحه
فلسطينيون يعبرون معبر رفح
 
الثلاثاء، 03-02-2026 07:58 ص
الوكيل الإخباري-   عاودت إسرائيل الاثنين فتح معبر رفح أمام عدد محدود من الفلسطينيين لأول مرة منذ أشهر، في خطوة ضمن خطة مدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، غير أن عمليات التفتيش الأمني الإسرائيلية المشددة أبطأت من وتيرة العبور.اضافة اعلان


ومعبر رفح، الذي يوجد وسط أنقاض وحطام، الطريق الوحيد للدخول أو الخروج لجميع سكان غزة تقريبا الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

وظل المعبر مغلقا خلال معظم الفترات منذ اندلاع الحرب. ومعاودة فتحه للسماح بالوصول إلى العالم الخارجي من آخر الخطوات الرئيسية ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في تشرين الأول.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن معبر رفح فتح في نحو الساعة التاسعة صباح الاثنين. وكان من المتوقع دخول نحو 50 فلسطينيا إلى القطاع، وخروج عدد مماثل منهم. والعديد ممن يسعون للمغادرة مرضى في المستشفيات ينتظرون تلقي رعاية طبية متخصصة خارج غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية ومصرية بأن إسرائيل سمحت لاثني عشر فلسطينيا بالعودة إلى القطاع مع حلول المساء. وأضافت المصادر أن 38 آخرين لم يجتازوا عملية الفحص الأمني وسينتظرون على الجانب المصري من المعبر طوال الليل.

وقالت المصادر إن إسرائيل سمحت لخمسة مرضى، يرافق كل واحد منهم اثنان من أقاربه، بالعبور إلى الجانب المصري.

وبذلك بلغ إجمالي عدد الداخلين والخارجين 27.

وأرجع مسؤولون فلسطينيون التأخير إلى الإجراءات الأمنية الإسرائيلية. ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الذهب والفضة يواصلان الارتفاع عالمياً بعد انهيار حاد

أسواق ومال الذهب والفضة يواصلان الارتفاع عالمياً بعد انهيار حاد

ارشيفية

عربي ودولي وفاة 30 شخصا بسبب الثلوج الكثيفة في اليابان

محكمة أميركية توقف قرار ترامب بشأن الحماية المؤقتة للهايتيين

عربي ودولي محكمة أميركية توقف قرار ترامب بشأن الحماية المؤقتة للهايتيين

سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل

خاص بالوكيل سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية المعونة الوطنية يرد على ملحوظة وردت "الوكيل الاخباري" حول عائلة في الكرك

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

أخبار محلية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

ويتكوف يزور الكيان اليوم ويلتقي مع نتنياهو

عربي ودولي ويتكوف يزور الكيان اليوم ويلتقي مع نتنياهو

القاضي ورئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية يبحثان سبل التعاون البرلماني

شؤون برلمانية القاضي ورئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية يبحثان سبل التعاون البرلماني



 






الأكثر مشاهدة