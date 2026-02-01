بعد إعادة فتحه .. الكيان يوضح آلية عمل معبر رفح

12:47 م

الوكيل الإخباري- كشف مسؤول أمني إسرائيلي تفاصيل آلية عمل معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، تزامنًا مع فتحه تجريبيًا، الأحد، بموجب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. اضافة اعلان





ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المسؤول قوله إن المعبر سيفتح في كلا الاتجاهين على الأرجح، لكن خروج ودخول الأشخاص سيكون فقط بتنسيق مع مصر.



وأوضح المسؤول أن مصر سترسل قوائم الراغبين بالمرور قبل 24 ساعة، وعلى إسرائيل الموافقة عليها وفق المعايير المحددة.



كما سيقتصر العبور على 150 شخصًا يوميًا.



وبالإضافة إلى الفحص الأولي الذي تنفذه بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح، سيتم تنفيذ فحص إضافي في النقاط الإسرائيلية داخل المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.



ووفقًا للمسؤول الأمني، يتم حاليًا تنفيذ نموذج أولي لفتح المعبر، بينما من غير المؤكد أن يمر أي من سكان غزة يوم الأحد.



وستكون عودة سكان غزة من مصر فقط للسكان الذين غادروا القطاع أثناء فترة الحرب، وبعد موافقة إسرائيلية مسبقة.



ويعتبر معبر رفح أهم بوابة من قطاع غزة إلى العالم الخارجي، كونه المعبر الوحيد الذي لا يؤدي إلى إسرائيل.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد سيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي خلال هجومه على قطاع غزة في مايو 2024، وظل مسيطرًا عليه منذ ذلك الحين.



ولا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من دخول أو مغادرة القطاع الساحلي عبر المعبر يوميًا.



ووفقًا للسلطة الصحية في قطاع غزة، فإن حوالي 20 ألف فلسطيني مريض ينتظرون حاليًا مغادرة القطاع لتلقي العلاج في مصر، من بينهم 440 حالة حادة أصبحت حياة المرضى فيها على المحك، كما يوجد نحو 4 آلاف مريض بالسرطان، و4500 طفل على قائمة الطوارئ.





