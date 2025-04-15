الثلاثاء 2025-04-15 11:17 ص
 

بعد إغلاق لساعات .. الاحتلال يعيد فتح حواجز أريحا

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 09:22 ص
الوكيل الإخباري-  أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فتح مداخل ومخارج مدينة أريحا بعد إغلاقها لساعات ومنع الدخول والخروج منها.اضافة اعلان


وأوضحت مصادر أمنية، أن الاحتلال أعاد فتح حواجزه العسكرية بعد إغلاق استمر لأكثر من 6 ساعات عند مداخل المدينة بكلا الاتجاهين، اضطر خلالها عشرات الفلسطينيين للنوم في مركباتهم.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية عند الطرق الترابية والالتفافية بأريحا.

وفا
 
gnews

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