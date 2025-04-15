بعد إغلاق لساعات .. الاحتلال يعيد فتح حواجز أريحا

وأوضحت مصادر أمنية، أن الاحتلال أعاد فتح حواجزه العسكرية بعد إغلاق استمر لأكثر من 6 ساعات عند مداخل المدينة بكلا الاتجاهين، اضطر خلالها عشرات الفلسطينيين للنوم في مركباتهم.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية عند الطرق الترابية والالتفافية بأريحا.
وفا
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