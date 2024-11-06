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بعد إقالة غالانت.. بينيت يصف قيادة إسرائيل بـ"المجنونة والمريضة"

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت
الأربعاء، 06-11-2024 08:39 ص
الوكيل الإخباري-  وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت قيادة بلاده بأنها "قيادة مجنونة ومريضة تعمل ضد الدولة وجنود الجيش".اضافة اعلان


جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقا على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا منه.

وقال: "لدينا قيادة مجنونة ومريضة، فقدت كل علاقة بما هو مهم لبلدنا، وهي تعمل في الواقع ضد إسرائيل، وضد جنود الجيش".

وألمح إلى أنه سيدعم الاحتجاج الشعبي ضد خطوة إقالة غالانت، وإلى إمكانية عودته إلى الساحة السياسية من جديد.

وأضاف: "أقول هذا لجميع مواطني إسرائيل: التغيير في الطريق، التغيير سيأتي، سنقوم بإصلاح إسرائيل من الداخل".

الأناضول
 
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