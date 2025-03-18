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بعد استئناف الحرب على غزة .. أكثر من 200 شهيد وعشرات الجرحى والمفقودين

آثار القصف الإسرائيلي على غزة
آثار القصف الإسرائيلي على غزة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 08:25 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق متفرقة من قطاع غزة، إلى أكثر من 200 شهيد، وعشرات المصابين والمفقودين.اضافة اعلان


وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن عن استئناف الحرب على قطاع غزة، وأن دائرتها ستتوسع تدريجيا خلال الساعات المقبلة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، اسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

وفا
 
 
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