بعد استئناف الحرب على غزة .. أكثر من 200 شهيد وعشرات الجرحى والمفقودين

وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.
مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن عن استئناف الحرب على قطاع غزة، وأن دائرتها ستتوسع تدريجيا خلال الساعات المقبلة.
ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.
ومنذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، اسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.
وفا
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