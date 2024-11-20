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بعد الاستيلاء عليها: مستعمرون يؤهلون نبع مياه في أغوار فلسطين

لحظة استيلاء المستعمرين على نبع مياه في أراضي فلسطينية
لحظة استيلاء المستعمرين على نبع مياه في أراضي فلسطينية
الأربعاء، 20-11-2024 12:40 م
الوكيل الإخباري-  شرع مستعمرون، اليوم الأربعاء، بتأهيل نبع مياه في الأغوار الشمالية الفلسطينية.اضافة اعلان


وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن عددا من المستعمرين شرعوا باستصلاح نبع مياه في أم الجمال، بعد الاستيلاء عليها منذ قرابة الثلاثة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت قبل يومين مساكن الفلسطينيين في المنطقة، بعد أن رحلوا عنها قبل أشهر، بسبب تصاعد اعتداءات المستعمرين بحقهم، وفي وقت لاحق أقام مستعمرون بؤرة استعمارية على مقربة من تلك المساكن.

وتشهد المنطقة تواجدا مستمرا للمستعمرين، مع خشية الاستيلاء على أراضي المنطقة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، "يوجد في طوباس والأغوار الشمالية الفلسطينية 9 مستعمرات، و 7 بؤر استعمارية منتشرة على قمم الجبال".

وبحسب الهيئة، فإنه منذ بداية العام 2024، ارتكب المستعمرون أكثر من 1732 اعتداء على الفلسطينيين، وممتلكاتهم.
 
gnews

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