بعد التجويع .. الموت عطشاً يلوح في سماء غزة

وحذرت البلدية اليوم الاثنين من كارثة إنسانية، مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية سرعة التدخل لتفادي انهيار الخدمات الأساسية، موضحة أن حصة الفرد اليومية تراجعت إلى أقل من 5 لترات، وفي بعض مراكز النزوح لا تتجاوز لترين، بعد أن دمر الاحتلال 63 بئراً، و4 خزانات رئيسية، وأكثر من 115000 متر من شبكات المياه.
وأكدت ان محطة التحلية الرئيسية شمال غزة متوقفة تماماً وهناك مناطق واسعة بلا مياه منذ أيام، مشيرة الى ان طواقم البلدية تجري اتصالات مع جميع الجهات المحلية والدولية لإعادة ضخ مياه "ميكروت" مرة أخرى.
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