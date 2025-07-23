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بعد تهديد أميركي .. إسرائيل تترقّب ردّ حماس على هدنة غزة

تقديرات بأن رد حماس سيصل خلال الـ24 ساعة المقبلة
تقديرات بأن رد حماس سيصل خلال الـ24 ساعة المقبلة
 
الأربعاء، 23-07-2025 12:46 ص
الوكيل الإخباري- قالت القناة 13 الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المسؤولين الإسرائيليين يترقّبون ردّ حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك قد يحدث خلال الساعات القليلة المقبلة.اضافة اعلان


وذكر المصدر: "في ظلّ المفاوضات الجارية في قطر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، أرسلت الولايات المتحدة رسالة تهديد إلى حماس، مطالبةً إياها بتسليم قرارها على الفور".

وجاء في الرسالة الأميركية: "اتخذوا قراركم الآن.. نحن لسنا على استعداد للانتظار لفترة أطول".

وكشفت القناة 13 أن المسؤولين الإسرائيليين يُقدّرون أن "ردّ حماس سيصل خلال الـ24 ساعة المقبلة".

وأضافت: "وفقاً للتقديرات، فإن تأخّر ردّ حماس ينبع من اختلافات في الرأي داخل الحركة".

ويؤكّد تقرير القناة 13 ما كشفته شبكة "سي إن إن" الأميركية، الإثنين، بأن الولايات المتحدة أبلغت حماس أن صبرها بدأ ينفد، وأن عليها تقديم الرد على المقترح المحدّث لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني في أقرب وقت.

ونقلت "سي إن إن" عن المصدرين قولَهما إن الولايات المتحدة "قد تسحب ضماناتها بأن إسرائيل ستتفاوض على إنهاء الحرب خلال الهدنة إن لم توافق حماس سريعاً على المقترح المحدّث للاتفاق".

بالتزامن مع ذلك، أعلنت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن المبعوث ستيف ويتكوف سيتوجّه إلى الشرق الأوسط الثلاثاء لعقد محادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على "ممر" للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية، تامي بروس، للصحفيين إن ويتكوف سيتوجّه إلى المنطقة "وأمله كبير بأن نطرح وقفاً جديداً لإطلاق النار وممراً إنسانياً لدخول المساعدات، وهو أمر، في الواقع، وافق عليه الطرفان".

سكاي نيوز
 
 
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فلسطين بعد تهديد أميركي .. إسرائيل تترقّب ردّ حماس على هدنة غزة

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