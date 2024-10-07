بعد عام من الحرب.. الاحتلال يعلن خسائره في ذكرى 7 أكتوبر

380 منهم قتلوا في الحملة العسكرية.
346 قتلوا في المعارك داخل غزة.
4576 جنديا أصيبوا في المعارك.
قتل 56 جنديا نتيجة لحوادث خلال العمليات لم يحددها الجيش.
300 ألف جندي احتياطي تم تجنيدهم منذ بدء الحرب.
82 % من المجندين من الرجال و18 % من النساء.
انطلق 13200 صاروخ على إسرائيل من غزة.
انطلق 12400 صاروخ آخر من لبنان.
انطلق 60 صاروخا من سوريا.
180 صاروخا من اليمن.
400 صاروخ من إيران.
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