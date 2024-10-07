 
الإثنين 2024-10-07 02:32 م
 

بعد غياب ثلاثة أشهر .. أبو عبيدة في كلمة مصورة الساعة 5 مساءً

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
الإثنين، 07-10-2024 02:09 م
الوكيل الإخباري-   أفادت كتائب القسام مساء اليوم بظهور الناطق الإعلامي باسم الكتائب أبو عبيدة عبر  كلمة مصورة في تمام الساعة 05:00 من مساء اليوم .اضافة اعلان


جدير بالذكر أن هذا الظهور الأول للناطق الإعلامي باسم الكتائب في كلمة مصورة كان قبل 3 أشهر ، بتاريخ 7/7/2024 .



 
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