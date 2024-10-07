بعد غياب ثلاثة أشهر .. أبو عبيدة في كلمة مصورة الساعة 5 مساءً

الوكيل الإخباري-

أفادت كتائب القسام مساء اليوم بظهور الناطق الإعلامي باسم الكتائب أبو عبيدة عبر كلمة مصورة في تمام الساعة 05:00 من مساء اليوم . اضافة اعلان





جدير بالذكر أن هذا الظهور الأول للناطق الإعلامي باسم الكتائب في كلمة مصورة كان قبل 3 أشهر ، بتاريخ 7/7/2024 .





