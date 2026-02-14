السبت 2026-02-14 10:21 ص

بعد واقعة السيدتين .. ذعر في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين"

بعد واقعة السيدتين .. ذعر في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين"
بعد واقعة السيدتين .. ذعر في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين"
 
السبت، 14-02-2026 10:09 ص
الوكيل الإخباري-   قررت وزارة الصحة في إسرائيل فحص جميع أسطوانات الأكسجين بمنشآتها، بعد "حادث خطير" سبب حالة من الذعر في أنحاء البلاد.اضافة اعلان


والجمعة، أعلن متحدث باسم الوزارة أن الحادث المذكور وقع في مختبر بمصفاة نفط في مدينة أشدود، حيث توفيت امرأتان بعد العثور عليهما فاقدتين للوعي، الأربعاء.

وتشير التقارير الأولية إلى وجود خلل في أسطوانات أكسجين استخدمتها السيدتان، ما أثار مخاوف وزارة الصحة بشأن مواد سامة محتملة في الأسطوانات على مستوى البلاد.

وبحسب توجيهات الوزارة التي أوردتها صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، يجب فحص جميع الأسطوانات وإخراج التالف منها من الخدمة.

كما تعمل منظمات الرعاية الصحية على فحص أسطوانات المرضى الذين يخضعون للتنفس الاصطناعي المنزلي.

وفي السياق ذاته، أصدرت "هتزالا المتحدة"، وهي منظمة إسرائيلية تطوعية لخدمات الطوارئ الطبية، تعليمات لجميع المتطوعين في أنحاء البلاد بتعليق استخدام أسطوانات الأكسجين الخاصة بهم مؤقتاً.

وتعمل المنظمة على استبدال الأسطوانات غير المطابقة للمواصفات، وتوفير معدات بديلة معتمدة.

ٍسكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بعد واقعة السيدتين .. ذعر في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين"

فلسطين بعد واقعة السيدتين .. ذعر في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين"

اختتام مهرجان الباها الرياضي في العقبة

أخبار محلية اختتام مهرجان الباها الرياضي في العقبة

هنغاريا تتطلع إلى دخول السوق السورية عبر البوابة الأردنية

أخبار محلية هنغاريا تتطلع إلى دخول السوق السورية عبر البوابة الأردنية

وفيات السبت 14-2-2026

الوفيات وفيات السبت 14-2-2026

البرلمان الفنزويلي يعلن الإفراج عن 17 سجيناً سياسياً

عربي ودولي البرلمان الفنزويلي يعلن الإفراج عن 17 سجيناً سياسياً

واشنطن تجدد رفضها تحمّل أعباء "الناتو" بمفردها

عربي ودولي واشنطن تجدد رفضها تحمّل أعباء "الناتو" بمفردها

مؤتمر ميونيخ للأمن يناقش "أزمة المياه"

عربي ودولي مؤتمر ميونيخ للأمن يناقش "أزمة المياه"

2598 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

أخبار محلية 2598 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم



 






الأكثر مشاهدة