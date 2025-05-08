بعد 3 سنوات من الغموض .. هوية قاتل أيقونة الصحافة العربية في العلن

وحسب الفيلم، فإن القاتل هو الجندي الإسرائيلي ألون سكاجيو.
بدورها ، أفادت تقارير صحفية بأن المفارقة التي يكشفها الفيلم هي أن الجندي الذي قتل الزميلة شيرين لقي مصرعه الصيف الماضي على يد مقاومين فلسطينيين خلال عملية عسكرية كانت تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين أيضًا.
وكشف الفيلم معلومات عن مساعي الحكومتين الإسرائيلية والأميركية لإخفاء معلومات تتعلق بظروف اغتيال الزميلة الراحلة، وعدم السماح بالوصول إلى القاتل.
وقد تم تصوير الوثائقي، الذي أعدّه الصحفي الاستقصائي ومراسل صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا ديون نيسينباوم، في واشنطن، والقدس، وجنين، ويشمل مقابلات مع مسؤولين متابعين للقضية كعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولين، ومصادر جديدة لم تتحدث علنًا عن الظروف والتحقيقات المتعلقة باغتيال شيرين أبو عاقلة.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يقرر إغلاق 6 مدارس للأونروا بالقدس
-
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
-
113 منظمة تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل
-
المطبخ المركزي العالمي يعلن نفاد مخزوناته في غزة
-
الاحتلال يقتحم قرية تياسير شرق طوباس بالضفة
-
6 مصابين بنيران مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين غربي خان يونس
-
نتنياهو يشكك بمصير ثلاثة أسرى في غزة
-
غزة..نحو 100 شهيد منذ فجر الأربعاء بغارات إسرائيلية