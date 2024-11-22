بلجيكا تدعو لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم بغزة وإسرائيل

وأكدت الخارجية أنها تدعم عمل الجنائية الدولية وأن مكافحة الإفلات من العقاب أولوية لها، وذلك بعد صدور مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
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