بلجيكا تدعو لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم بغزة وإسرائيل

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الوكيل الإخباري- دعت الخارجية البلجيكية إلى مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في إسرائيل وغزة بغض النظر عمن ارتكبها. اضافة اعلان





وأكدت الخارجية أنها تدعم عمل الجنائية الدولية وأن مكافحة الإفلات من العقاب أولوية لها، وذلك بعد صدور مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.