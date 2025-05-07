بلجيكا: نحتاج إلى موقف أوروبي قوي تجاه ما يحدث بغزة

07:34 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو إن أوروبا بحاجة إلى موقف جماعيا قوي تجاه ما يحدث في غزة. اضافة اعلان





وأضاف بريفو أن منع إسرائيل وصول المساعدات والغذاء والكهرباء إلى قطاع غزة غير مقبول، مؤكدا أن ما يجري في غزة عار كبير وغير مقبول.