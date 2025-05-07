بلجيكا: نحتاج إلى موقف أوروبي قوي تجاه ما يحدث بغزة

وأضاف بريفو أن منع إسرائيل وصول المساعدات والغذاء والكهرباء إلى قطاع غزة غير مقبول، مؤكدا أن ما يجري في غزة عار كبير وغير مقبول.
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