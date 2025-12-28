بلديات غزة تحذر من توقف الخدمات بسبب أزمة الوقود مع دخول الشتاء

12:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758804 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- حذّر اتحاد بلديات قطاع غزة من تداعيات خطيرة لأزمة الوقود الحادة التي تعاني منها بلديات القطاع، في ظل استمرار منع إدخال كميات كافية من الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية، مؤكدا أن هذه الأزمة تهدد بتوقف الخدمات البلدية الأساسية، خاصة مع دخول فصل الشتاء وما يرافقه من منخفضات جوية وأمطار غزيرة. اضافة اعلان





وأوضح الاتحاد أن نقص الوقود انعكس بشكل مباشر على خدمات المياه والصرف الصحي نتيجة عدم قدرة المضخات على العمل بشكل منتظم، الأمر الذي يرفع من مخاطر تلوث المياه وانتشار الأوبئة وتدهور الوضع الصحي العام، لا سيما خلال موسم الشتاء الذي تزداد فيه الحاجة إلى هذه الخدمات الحيوية.



كما أدى شح الوقود إلى استمرار تراكم النفايات الصلبة في الشوارع والمناطق السكنية، ما يفاقم التهديدات البيئية والصحية في المناطق المتضررة.



وأشار إلى أن الأزمة أعاقت قدرة البلديات على إزالة الركام وفتح الطرق، بسبب توقف معظم الآليات والمعدات عن العمل، ما يعيق حركة مركبات البلديات والدفاع المدني والإسعاف والطوارئ، ويضعف الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، خصوصا خلال الظروف الجوية القاسية.



وأضاف أن التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وتشغيل المضخات والمعدات خلال منخفضات الشتاء يتطلب كميات كبيرة من الوقود غير المتوفر حاليا.

تم نسخ الرابط





