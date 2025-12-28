بلديات غزة تحذر من توقف الخدمات بسبب أزمة الوقود مع دخول الشتاء

وأوضح الاتحاد أن نقص الوقود انعكس بشكل مباشر على خدمات المياه والصرف الصحي نتيجة عدم قدرة المضخات على العمل بشكل منتظم، الأمر الذي يرفع من مخاطر تلوث المياه وانتشار الأوبئة وتدهور الوضع الصحي العام، لا سيما خلال موسم الشتاء الذي تزداد فيه الحاجة إلى هذه الخدمات الحيوية.
كما أدى شح الوقود إلى استمرار تراكم النفايات الصلبة في الشوارع والمناطق السكنية، ما يفاقم التهديدات البيئية والصحية في المناطق المتضررة.
وأشار إلى أن الأزمة أعاقت قدرة البلديات على إزالة الركام وفتح الطرق، بسبب توقف معظم الآليات والمعدات عن العمل، ما يعيق حركة مركبات البلديات والدفاع المدني والإسعاف والطوارئ، ويضعف الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، خصوصا خلال الظروف الجوية القاسية.
وأضاف أن التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وتشغيل المضخات والمعدات خلال منخفضات الشتاء يتطلب كميات كبيرة من الوقود غير المتوفر حاليا.
