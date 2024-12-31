بلدية الخليل تحذر من حفريات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي

وبينت "الإجراءات جزء من مخطط إسرائيلي واسع النطاق يهدف إلى فرض السيطرة على المكان وتهويده".
وأضاف "الحفريات والتمديدات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي حيث إنها غير قانونية وتفتقر إلى أي مبرر موضوعي أو قانوني".
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