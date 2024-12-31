بلدية الخليل تحذر من حفريات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي

الوكيل الإخباري- حذرت بلدية الخليل من أعمال الحفر والتمديدات التي تنفذها قوات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي الشريف.

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وأضافت "هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة للتهديد بنزع صلاحيات البلدية في المنطقة".



وبينت "الإجراءات جزء من مخطط إسرائيلي واسع النطاق يهدف إلى فرض السيطرة على المكان وتهويده".