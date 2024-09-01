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بلدية جنين: الاحتلال جرف 70% من شوارع المدينة

جانب من عمليات الجرف
جانب من عمليات الجرف
الأحد، 01-09-2024 10:56 ص

الوكيل الإخباري-  قالت بلدية جنين في الضفة الغربية المحتلة إن قوات الاحتلال جرفت نحو 70% من شوارع المدينة وقطعت المياه عن 80% منها وعن كامل مخيمها.

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وأضافت اليوم الأحد، أن الاحتلال جرف 20 كيلومترا من شبكات المياه والصرف الصحي وكوابل الاتصالات والكهرباء خلال عمليته العسكرية بالمدينة ومخيمها.

 
gnews

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