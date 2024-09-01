بلدية جنين: الاحتلال جرف 70% من شوارع المدينة

وأضافت اليوم الأحد، أن الاحتلال جرف 20 كيلومترا من شبكات المياه والصرف الصحي وكوابل الاتصالات والكهرباء خلال عمليته العسكرية بالمدينة ومخيمها.
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