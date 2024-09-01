بلدية جنين: الاحتلال جرف 70% من شوارع المدينة

الوكيل الإخباري- قالت بلدية جنين في الضفة الغربية المحتلة إن قوات الاحتلال جرفت نحو 70% من شوارع المدينة وقطعت المياه عن 80% منها وعن كامل مخيمها.

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