بلدية دير البلح: 250 ألف غزاوي نزحوا من المدينة خلال 3 أيام

وأوضحت البلدية في بيان اليوم الاثنين، أن الاحتلال أصدر قرار تهجير جديد لأحياء جديدة في الشمال الشرقي لمدينة دير البلح ترتب عليه معاناة جديدة ومأساة أخرى وكارثة تتعمق على الأهالي الموجودين في دير البلح، حيث يقيم فيها ما يقارب من نصف سكان قطاع غزة.
وأكدت أن هذه القرارات التعسفية الأخيرة للاحتلال أدت الى خروج المستشفى الحكومي الوحيد الذي لا يزال يعمل في جنوب قطاع غزة.
الى ذلك، أشارت البلدية الى خروج 4 آبار مياه جديدة عن الخدمة ليصبح عدد الآبار التي خرجت عن الخدمة 14 بئرا كانت تغذي قريبا نحو 70 بالمئة من الموجودين في المدينة، ما سيفاقم على الأهالي صعوبة حصولهم على الماء، كما أن خزان المياه الرئيسي في المدينة مهدد بالخروج عن الخدمة بسبب تواجده بجوار مستشفى الأقصى وهو الخزان الوحيد المتبقي بعد خروج خزانين سابقين عن الخدمة بسبب وقوعها في منطقة عمليات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت أيضا مغادرة عدد من مؤسسات الإغاثة الدولية التي كانت تقدم الخدمات للأهالي من المنطقة، الأمر الذي سينتج عنه أزمة غذاء وهي الحاصلة أصلا بسبب إغلاق معبر رفح لنحو أربعة شهور.
ودعت البلدية المجتمع الدولي للتدخل العاجل لتمكين طواقم الخدمة الإنسانية العاملة في الميدان الإنساني من بلديات ومستشفيات وجمعيات إغاثة من القيام بواجبها الإنساني لتقديم الخدمة المطلوبة منها.
-
أخبار متعلقة
-
حماس: المستهدف بقصف صيدا قيادي بالحركة
-
بن غفير يهاجم غالانت ويعدّه منحنيا أمام حماس
-
33 شهيدا و66 جريحا في غزة خلال 24ساعة
-
حماس: إعلان بن غفير خطير ويكشف عن نيات الاحتلال
-
5 شهداء بقصف مجموعة من الفلسطينيين في مدينة غزة
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا
-
هيومن رايتس تطالب بالتحقيق باعتداءات الاحتلال
-
غالانت: تصرفات بن غفير تعرّض الأمن القومي للخطر