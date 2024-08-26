بلدية دير البلح: 250 ألف غزاوي نزحوا من المدينة خلال 3 أيام

الوكيل الإخباري- قالت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة انه خلال الساعات الـ72 الماضية، تم تهجير نحو 250 ألف غزاوي قصريا من أماكن إقامتهم وخروج 25 مركز إيواء عن الخدمة وعدد من المنشآت لخدمة الإنسانية والمستشفى الوحيد في المنطقة.

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وأوضحت البلدية في بيان اليوم الاثنين، أن الاحتلال أصدر قرار تهجير جديد لأحياء جديدة في الشمال الشرقي لمدينة دير البلح ترتب عليه معاناة جديدة ومأساة أخرى وكارثة تتعمق على الأهالي الموجودين في دير البلح، حيث يقيم فيها ما يقارب من نصف سكان قطاع غزة.



وأكدت أن هذه القرارات التعسفية الأخيرة للاحتلال أدت الى خروج المستشفى الحكومي الوحيد الذي لا يزال يعمل في جنوب قطاع غزة.



الى ذلك، أشارت البلدية الى خروج 4 آبار مياه جديدة عن الخدمة ليصبح عدد الآبار التي خرجت عن الخدمة 14 بئرا كانت تغذي قريبا نحو 70 بالمئة من الموجودين في المدينة، ما سيفاقم على الأهالي صعوبة حصولهم على الماء، كما أن خزان المياه الرئيسي في المدينة مهدد بالخروج عن الخدمة بسبب تواجده بجوار مستشفى الأقصى وهو الخزان الوحيد المتبقي بعد خروج خزانين سابقين عن الخدمة بسبب وقوعها في منطقة عمليات الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت أيضا مغادرة عدد من مؤسسات الإغاثة الدولية التي كانت تقدم الخدمات للأهالي من المنطقة، الأمر الذي سينتج عنه أزمة غذاء وهي الحاصلة أصلا بسبب إغلاق معبر رفح لنحو أربعة شهور.