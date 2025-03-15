بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية جراء انقطاع المياه

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية رفح اليوم السبت توقفها القسري عن تزويد مضخات آبار المياه في المدينة بالوقود نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، محذرة من كارثة إنسانية وشيكة.



وأكد رئيس البلدية أحمد الصوفي أن هذا التوقف ينذر بتداعيات خطيرة على حياة آلاف السكان، خاصة مع تقليص الخدمات الأساسية وتجميد بعضها بشكل كامل.

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وأوضح الصوفي عبر "فيسبوك" أن بلدية رفح كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئرا مخصصا للمياه الخاصة والزراعية إلى جانب الآبار الرئيسية، بهدف ضمان وصول المياه إلى الأحياء التي عاد إليها السكان بعد العدوان الأخير.



وحذّر الصوفي من أن الحرمان من المياه النظيفة يعرض السكان لأمراض خطيرة، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية القاسية التي يواجهها سكان القطاع نتيجة الحصار المستمر.