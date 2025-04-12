بلدية غزة: استمرار تعطل خط "ميكروت" يفاقم أزمة المياه

وأوضحت البلدية أنه من المتوقع إنجاز أعمال إصلاح الخط خلال 24 ساعة، في حال سُمح لطواقمها بالوصول إلى موقع الضرر.
وأشارت البلدية إلى أنها بذلت جهودًا كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتمكين طواقمها من الوصول إلى المنطقة المتضررة، وأنها تنتظر الموافقة النهائية لاستئناف أعمال الإصلاح.
وذكرت أن مياه "ميكروت" تُشكّل نحو 70 بالمئة من كميات المياه التي تُوزَّع على السكان والنازحين في مدينة غزة.
وطالبت بلدية غزة الجهات الدولية والمؤسسات الإنسانية بضرورة التدخل العاجل والسماح لطواقمها بالوصول إلى موقع الضرر، لاستكمال أعمال الصيانة وضمان استئناف ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.
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