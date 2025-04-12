بلدية غزة: استمرار تعطل خط "ميكروت" يفاقم أزمة المياه

الوكيل الإخباري- أكدت بلدية غزة أن استمرار تعطل خط مياه "ميكروت"، نتيجة الأضرار التي لحقت به شرق حي الشجاعية، يفاقم أزمة المياه ويزيد من حدة العطش الذي تعاني منه المدينة.

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وأوضحت البلدية أنه من المتوقع إنجاز أعمال إصلاح الخط خلال 24 ساعة، في حال سُمح لطواقمها بالوصول إلى موقع الضرر.



وأشارت البلدية إلى أنها بذلت جهودًا كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتمكين طواقمها من الوصول إلى المنطقة المتضررة، وأنها تنتظر الموافقة النهائية لاستئناف أعمال الإصلاح.



وذكرت أن مياه "ميكروت" تُشكّل نحو 70 بالمئة من كميات المياه التي تُوزَّع على السكان والنازحين في مدينة غزة.