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بلدية غزة تحذر من خطورة الأوضاع في بركة الشيخ رضوان

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 27-02-2025 10:40 م

الوكيل الإخباري-   حذرت بلدية غزة من خطورة الأوضاع في بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان؛ نتيجة لاستمرار تدفق مياه الصرف الصحي للبركة؛ مما أدى إلى وصول منسوب البركة لمستوى حرج وخطير يوشك على الفيضان إذا لم يجر تدارك الأوضاع.

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وأوضحت البلدية بتصريح صحافي، اليوم الخميس، بأن مستوى البركة 7.6 متر، وهو مستوى مرتفع جداً وقد بدأت المياه تطفح في المناطق القريبة بالبركة والمحيطة بمحطة ضخ مياه الصرف الصحي رقم 5.


وأكدت، أنها ما زالت تطالب منذ أكثر من عام بإدخال "المواسير" اللازمة لإصلاح الخطوط التي دمرها الاحتلال وتصريف البركة وصيانة مضخات الصرف الصحي لمنع استمرار تدفق المياه العادمة إليها لكن دون جدوى، مشيرة أن الاحتلال يمنع وصول المواد اللازمة لإصلاح أضرار محطات ضخ مياه الصرف الصحي ومضخات مياه بركة الشيخ رضوان وخط تصريف مياه البركة.


وطالبت البلدية جميع المنظمات الدولية والمحلية بسرعة التدخل وإنقاذ الأوضاع في البركة وتوفير "المواسير" والمولدات والمضخات وقطع الغيار اللازمة لصيانة مرافق البلدية قبل وقوع كارثة قد تهدد حياة الناس والمناطق المحيطة.


وأوضحت، بأن وضع المدينة ومحيط البركة كارثي بسبب العدوان وحرب الإبادة، مؤكدة أن توفير الاحتياجات الإنسانية حق للشعب الفلسطيني كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية.

 
gnews

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