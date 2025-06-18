الأربعاء 2025-06-18 07:29 م
 

بلدية غزة تُقلص خدماتها الأساسية لعدم توفر الوقود

غزة
غزة
 
الأربعاء، 18-06-2025 06:52 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت بلدية غزة عن اضطرارها لتقليص خدماتها الأساسية، لعدم توفر الوقود، نتيجة لمنع إدخال كميات جديدة منه، وعدم قدرة المؤسسات الدولية والمحلية على توفيره.

اضافة اعلان


وقالت البلدية إنها قلّصت عدد ساعات تشغيل آبار المياه إلى الحد الأدنى، وخدمات الصرف الصحي، وأوقفت عمليات جمع النفايات، مطالبةً المؤسسات المحلية والدولية بضرورة العمل الجاد والتدخل العاجل لتوفير الوقود، للحد من انتشار الأمراض والتلوث الصحي والبيئي.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم الولايات المتحدة الأميركية

عربي ودولي السفير الأميركي بإسرائيل: سنجلي مواطنينا برحلات جوية وبحرية

غزة

فلسطين بلدية غزة تُقلص خدماتها الأساسية لعدم توفر الوقود

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

المفرق

أخبار محلية "ثقافة المفرق" تنظم أمسية شعرية في بيت الشعر

زراعة لواء الطيبة تنفذ حملة لمكافحة حشرة القرمزية على الصبار

أخبار محلية زراعة لواء الطيبة تنفذ حملة لمكافحة حشرة القرمزية على الصبار

الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الملكية

أخبار محلية مندوبا عن الملك.. الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الملكية

جامعة مؤتة

أخبار محلية جامعة مؤتة تستضيف المؤتمر السنوي الثالث لمعلمي اللغة الإنجليزية

زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: ترامب يمارس سلطاته بالكامل ضد إيران

عربي ودولي ترامب: لا أستطيع الجزم ما إذا كانت أميركا ستقصف إيران



 
 





الأكثر مشاهدة