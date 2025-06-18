بلدية غزة تُقلص خدماتها الأساسية لعدم توفر الوقود

وقالت البلدية إنها قلّصت عدد ساعات تشغيل آبار المياه إلى الحد الأدنى، وخدمات الصرف الصحي، وأوقفت عمليات جمع النفايات، مطالبةً المؤسسات المحلية والدولية بضرورة العمل الجاد والتدخل العاجل لتوفير الوقود، للحد من انتشار الأمراض والتلوث الصحي والبيئي.
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