بلدية غزة تُقلص خدماتها الأساسية لعدم توفر الوقود

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية غزة عن اضطرارها لتقليص خدماتها الأساسية، لعدم توفر الوقود، نتيجة لمنع إدخال كميات جديدة منه، وعدم قدرة المؤسسات الدولية والمحلية على توفيره.

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