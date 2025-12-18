الخميس 2025-12-18 03:01 م

بلدية غزة: شح الوقود يفاقم أزمة النفايات في غزة

الخميس، 18-12-2025 01:33 م

الوكيل الإخباري-    حذرت بلدية غزة من تفاقم أزمة جمع النفايات الصلبة في المدينة، في ظل الشح الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الآليات، ما أدى إلى تقليص الخدمات إلى نحو 50 بالمئة من طاقتها الطبيعية، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وتزايد المنخفضات الجوية.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي اليوم، أن تراكم النفايات إلى جانب انسداد شبكات التصريف واختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، يرفع من المخاطر الصحية والبيئية، خاصة في المناطق المنخفضة ومحيط مخيمات الإيواء، محذرة من تداعيات خطيرة في حال استمرار هذا الواقع.


ودعت البلدية إلى تدخل عاجل لتوفير الوقود والمعدات الأساسية ودعم خدمات البلدية، لتجنب كارثة إنسانية وبيئية وشيكة.

 
 


