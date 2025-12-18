بلدية غزة: شح الوقود يفاقم أزمة النفايات في غزة

وأوضحت البلدية في بيان صحفي اليوم، أن تراكم النفايات إلى جانب انسداد شبكات التصريف واختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، يرفع من المخاطر الصحية والبيئية، خاصة في المناطق المنخفضة ومحيط مخيمات الإيواء، محذرة من تداعيات خطيرة في حال استمرار هذا الواقع.
ودعت البلدية إلى تدخل عاجل لتوفير الوقود والمعدات الأساسية ودعم خدمات البلدية، لتجنب كارثة إنسانية وبيئية وشيكة.
